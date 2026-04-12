‘미디어로 보는 일제강점기’ 국립일제강제동원역사관 인문학 특강 개최

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행정안전부 산하 일제강제동원피해자지원재단은 ‘미디어로 읽어보는 일제강점기’를 주제로 2026년 국립일제강제동원역사관 인문학 특강을 개최한다고 12일 밝혔다.



다음 달 2일부터 23일까지 매주 토요일 오후 2시 부산 남구 대연동 일제강제동원역사관에서 성인 대상으로 4회에 걸쳐 강연이 진행된다. 2일 첫 강연을 맡은 서재길 국민대 한국어문학부 교수는 ‘아리랑 100년의 역사를 돌아보다’라는 주제로 나운규의 영화 ‘아리랑’을 분석한다. 16일과 23일에는 각각 ‘불온과 금지, 허용과 응전의 일제강점기 문학 통제 기록들’, ‘전쟁과 미디어: 미디어는 무엇을 전파하였나’ 등 주제의 강연이 열린다.



회차당 선착순 50명이 무료로 수강할 수 있는 이번 특강에 참여하려면 사전 예약이나 당일 현장 접수하면 된다. 일제강제동원역사관 홈페이지(fomo.or.kr/museum) 등을 통해 교육 프로그램에 대한 상세한 정보를 확인할 수 있다.



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