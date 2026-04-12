완도 냉동창고 화재 진화 중 소방관 2명 사망

전남 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고 화재를 진압하던 도중 실종된 소방대원 2명이 모두 숨진 채 발견됐다.
소방당국에 따르면 12일 오전 8시25분 전남 완도군 냉동창고 화재 신고가 접수됐다. 소방 대원 등 인력 115명, 장비 39대가 동원됐다.
화재 진압에 나섰던 소방대원 2명이 창고 내에서 실종됐고 수색 끝에 대원 2명 모두 숨진 채 발견됐다.
냉동창고 화재는 모두 진압됐다.
앞서 화재 보고를 받은 이재명 대통령은 “가용 자원을 모두 동원“하라고 지시했다. 이어 ”무엇보다 인명이 최우선이기에 인명 구조와 구조 인력의 안전 확보 및 사고 방지에 만전을 기하라“고 당부했다.
김민석 국무총리도 이날 오전 보고를 받고 “가용한 모든 장비와 인력을 동원해 고립된 소방공무원 구조에 최선을 다하라”고 지시했다. 하지만 고립됐던 소방관들은 이후 숨진 채 발견됐다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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