천천히 앉았다가 일어나 보세요

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9일 오후 서울 금천구 가산동에 있는 상록경로당에서 보건소 직원들이 어르신들의 균형 감각을 측정하고 있다. 금천구 독산보건지소는 지난 달부터 ‘찾아가는 건강관리 데이(Day)’를 운영하며 지역 주민 건강관리를 지원하고 있다.

#금천구#보건소#균형감각#건강관리#지역주민
변영욱 기자 cut@donga.com
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