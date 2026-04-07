특검, 관저 이전 공사비 부풀리기 의혹…김대기·윤재순 압수수색

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김지미 특검보가 2일 오후 경기 과천 2차 종합특검팀 사무실에서 브리핑을 하고 있다. 2026.4.2 뉴스1
김지미 특검보가 2일 오후 경기 과천 2차 종합특검팀 사무실에서 브리핑을 하고 있다. 2026.4.2 뉴스1
2차 종합특검(특별검사 권창영)이 윤석열 정부 당시 대통령 관저 이전 과정에서 공사비가 부풀려진 정황을 포착하고 김대기 전 대통령실 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관에 대한 강제수사에 나섰다.

김지미 특검보는 7일 브리핑에서 “관저 이전 의혹과 관련해 김 전 실장, 윤 전 비서관의 주거지와 기획예산처, 재정경제부, 행정안전부 등을 압수수색 했다”고 밝혔다. 종합특검은 김 전 실장과 윤 전 비서관에 대한 출국금지 조치도 내렸다.

종합특검은 강제수사에 착수하게 된 배경에 대해 “관저에 대해 무자격 업체가 공사를 진행할 때 요구한 금액이 당초 배정됐던 것보다 부풀려졌다”며 “해당 업체가 도면 등 객관적 근거 없이 요구한 견적 금액을 검증이나 조정 절차 없이 대통령실 지시로 행정 부처 예산이 불법으로 전용돼 집행된 구체적 정황을 확인했다”고 설명했다. 종합특검은 무자격 업체인 21그램이 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사와의 친분을 바탕으로 관저 이전 공사를 부당하게 따냈다는 의혹에 대해 수사 중이다.

이날 종합특검은 김용현 전 국방부 장관의 수행비서 역할을 한 전 경호처 직원 양모 씨의 주거지와 경호처에 대해서도 압수수색을 진행했다고 밝혔다. 종합특검은 양 씨가 파기했다고 진술한 김 전 장관의 노트북 행방을 찾기 위해 강제수사에 착수했다.

#특별검사#윤석열 정부#대통령 관저 이전#윤재순#김대기#공사비 부풀리기
소설희 기자 facthee@donga.com
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