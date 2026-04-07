김연아, 은퇴 12년 만에 발레 도전…등 근육에 시선 집중

전 피겨스케이팅 국가대표 김연아와 전 국립발레단장 강수진이 한 무대에서 만났다. 김연아는 구글 캠페인을 통해 발레에 도전하며, 은퇴 이후 약 12년 만에 새로운 장르에 나섰다. 선수 시절 대표 프로그램을 발레로 재해석한 이번 작업은 두 예술가의 만남이라는 점에서 주목된다.
6일 카카오엔터테인먼트에 따르면 김연아가 출연한 구글 캠페인 영상 ‘아워 퀸 이즈 백(Our Queen Is Back)’이 이날 구글코리아 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다. 이번 프로젝트는 광고제작사 돌고래유괴단의 신우석 감독이 연출을 맡아 구글과 협업으로 제작됐다.
영상에서 김연아는 발레에 도전한다. 김연아는 2009년 세계선수권에서 세계 신기록과 함께 우승을 안겼던 쇼트 프로그램 ‘죽음의 무도’를 발레 무대로 옮긴 퍼포먼스를 선보인다.
김연아는 “피겨를 한 지 거의 20년이 됐고, 은퇴한 지도 12년이 지나 지금은 몸 상태가 거의 일반인에 가깝다”며 “피겨와 발레는 다른 장르인 만큼 기대만큼 완벽하게 구현하지 못할 수도 있지만, 최선을 다해 준비했고 현역 시절의 모습을 떠올려 주셨으면 한다”고 전했다.
이 무대에는 구글의 생성형 인공지능 ‘제미나이’가 활용됐다. 강수진 전 국립발레단장이 전체 안무와 구성을 검수했다. 비하인드 영상에는 김연아의 동작을 직접 교정하는 모습도 담겼다. 서로 다른 분야에서 정점을 찍은 두 전설의 함께하는 모습이 눈길을 끌었다.
강수진 전 단장은 “김연아 씨는 기교뿐 아니라 음악을 몸으로 표현하는 능력이 뛰어나다. 발레리나로서도 충분히 잘했을 것 같다”고 평가했다.
국립발레단 전문가들은 제미나이를 기반으로 안무 아이디어를 구체화했다. 무대 연출과 의상 역시 AI를 통해 효율을 높였다.
이번 캠페인은 ‘Create with Google Gemini(제미나이의 도움으로 창작의 지평을 넓혀보세요)’라는 슬로건 아래 기획됐다. 구글은 제미나이를 단순한 정보 검색 도구가 아닌, 인간의 창작을 보조하는 협업 파트너로 자리매김시키겠다는 전략을 담았다.
연출을 맡은 신우석 감독은 “각 분야에서 정점을 경험한 두 예술가가 새로운 영역에 도전하는 과정을 담고자 했다”며 “제미나이는 단순한 기술이 아니라 창작을 현실로 확장하는 협력자 역할을 했다”고 설명했다.
구글 측 역시 “제미나이가 개인의 창의적 가능성을 확장하는 도구로 자리 잡기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 분야에서 새로운 도전을 이어가는 프로젝트를 선보일 계획”이라고 밝혔다.
영상 공개 이후 누리꾼들의 반응도 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “은퇴 후에도 등 근육이 그대로 남아 있다”, “그때의 노력의 흔적이 아직도 보인다”, “언니가 일반인이면 저는 일반인도 못되잖아요“ 등의 반응을 보였다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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