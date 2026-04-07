복지장관 “수액제 포장재 3개월간 수급 차질 없도록 조치”

정부가 향후 3개월간 수액제 포장재의 수급에 차질이 없도록 조치했다고 밝혔다. 최근 중동 정세 불안으로 플라스틱 제품 원료가 되는 나프타 수급이 불안정해진 가운데 의료 현장에서 필요한 의료 제품의 생산량이 줄지 않게 조치한 것이다. 정은경 보건복지부 장관은 “국민 건강과 직결되는 의료제품과 관련해 발생하는 불공정 행위에 대해 어떠한 예외도 없이 엄정하게 대처해 나갈 것”이라고 했다.
정 장관은 7일 정부서울청사에서 공정거래위원회, 식품의약품안전처, 산업통상부 등 관계부처와 의료제품 수급 대응 합동 브리핑을 열어 “중동 전쟁의 여파로 석유의 공급이 어려워지면서 유가는 상승하고 관련되는 원료의 가격도 인상되고 있다”며 “식약처가 중심이 돼 생산 기업의 원료 보유 현황과 생산 상황을 매일 모니터링하고, 그 결과를 산업부 등 관계 부처와 공유하며 나프타 등 원료 공급이 이뤄질 수 있도록 협조 체계를 유지하고 있다”고 했다.
정 장관은 “이런 협조 체계를 통해 주사기, 수액제 포장제 등 의료 현장에서 필요한 의료 제품의 생산량이 줄어들지 않도록 조치하고 있다”며 “수액제 포장재의 경우에는 향후 3개월간 수급에 차질이 없도록 이미 조치했다”고 했다. 그러면서 “주사기와 주사침 등 의료기기에 대해서도 현장 간담회 등을 통해 업계의 애로사항을 확인하면서 원료인 나프타 우선 공급을 추진하고 있다”고 했다.
정 장관은 “가격 담합, 출고 조절 등 법 위반이 포착되면 신속히 조사를 개시하겠다”고 했다. 정 장관은 “나프타 등 원료 수급 불안을 틈타 주사기 등 일부 의료제품의 유통과 관련해 시장을 교란하는 불공정 행위에 대한 우려가 제기되고 있다”며 “경제 위기 상황에서 사익을 추구하거나 공급이 부족하지 않을까 하는 불안 심리는 의료제품 공급망의 안정성을 저해하는 가장 큰 위협 요인”이라고 했다.
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