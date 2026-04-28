시베리아에 2만년 얼어있던 다세포 유기체, 해동하니 부활

시베리아 영구동토층에 약 2만 4000년 동안 얼어있던 다세포 유기체가 해동 후 생물학적 기능을 완전히 회복했다.
24일(현지시간) 폭스뉴스 등에 따르면, 러시아 푸쉬치노 소재 토양 물리화학 및 생물학 문제 연구소(IPBPSS) 연구팀은 시베리아 예도마 지층에서 채취한 고대 ‘로티퍼(담륜충)’ 표본을 부활시켰다고 밝혔다.
방사성 탄소 연대 측정 결과 해당 표본은 후기 플라이스토세 시기인 약 2만 4000년 전부터 동결된 것으로 확인됐다.
연구팀이 정밀 해동한 결과 로티퍼는 정상적인 대사 활동을 재개했으며 무성생식을 통해 개체를 증식했다. 이는 수만 년의 동결 기간에도 세포 및 장기 구조가 온전하게 유지되었음을 의미한다.
이번 현상의 핵심 기제는 휴면 상태로 확인됐다. 이는 생물체가 저온, 탈수, 산소 부족 등 극한 환경에서 대사율을 0에 가깝게 낮춰 세포 손상을 방지하는 생물학적 과정이다. 기존 연구에서는 단세포 생물의 부활 사례가 주를 이루었으나, 소화기관과 신경계를 갖춘 다세포 동물이 2만 년 이상의 기간을 견디고 부활한 것은 이번이 처음이다.
연구팀은 이번 사례가 다세포 유기체가 신진대사가 중단된 상태로 수만 년간 생존 가능함을 보여주는 물리적 근거라고 설명했다.
다만 연구팀은 “포유류를 포함한 고등 생물체의 경우 구조적 복잡성으로 인해 해동 과정에서의 세포 파괴를 피하기 어렵다”며 “이번 결과가 대형 동물의 냉동 부활 가능성을 시사하는 것은 아니다”고 명시했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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