다낭에서 서울까지… ‘은혜 갚은 한국인’, 베트남서 화제

2024년 다낭에서 교통사고를 당했던 한국인 관광객이 자신을 도왔던 현지 여성과 2년 뒤 서울에서 만나 ‘보은’했다. 국경을 초월한 사연이 온라인에서 따뜻한 감동을 선사하고 있다.
응옥 아인 씨(26)는 2024년 베트남 다낭에서 교통사고를 당해 어려움에 처한 한국인 관광객 A 씨를 도왔다. 2년이라는 시간이 흐른 지난 3월, 두 사람은 한국에서 재회했고 A 씨는 아인 씨에게 서울 관광을 시켜주며 2년 전의 보답을 했다.
아인 씨는 이 같은 사연을 자신의 소셜미디어에 공개했고 도합 1100만이 넘는 조회수를 기록하며 현지에서 큰 화제가 되고 있다. VN익스프레스 등 현지 매체들도 우연한 사고로 시작된 두 사람의 인연이 어떻게 깊은 우정으로 발전했는지 상세히 전했다.
두 사람의 인연은 지난 2022년 A 씨와 친구가 다낭에서 스쿠터 사고를 당하면서 시작됐다. A 씨는 경미한 부상을 입었지만, 친구는 팔이 부러지는 큰 부상을 입었다.
아인 씨와 그의 가족은 연고도 없고 말도 통하지 않아 사고 수습에 어려움을 겪는 A 씨 일행을 곧바로 병원으로 데려갔다. 사고가 난 스쿠터도 자신의 집에 임시로 보관하고 연락처를 교환해 필요한 도움을 줬다.
팔이 부러진 친구는 수술 때문에 먼저 한국으로 귀국해야 했고 A 씨는 그 날 저녁 아인 씨와 동생들을 만나 감사 인사를 전했다. 다음 날 A 씨는 아인 씨에게 다시 도움을 청했다. 사고 스쿠터의 수리비가 너무 비싸 정비소와의 협상을 도와달라는 연락이었다.
이후 아인 씨와 그의 가족은 A 씨를 가족 저녁 식사에 초대하고, 함께 불꽃놀이 축제도 구경하기도 했다. A 씨는 감사를 전하며 나중에 한국에 놀러온다면 보답하겠다 약속했다.
이후 별다른 연락 없이 2년의 시간이 흘렀다. 올해 초 한국 여행을 준비하던 아인 씨는 불현듯 A 씨와의 약속이 떠올랐다. 주변인들의 걱정처럼 형식적인 감사 인사가 아니었을까 고민했지만 그의 연락에 A 씨는 바로 답장을 했다.
아인 씨는 “문자를 보내기까지 이틀이나 걸렸다”며 “솔직히 약속 시간 1시간 전까지만 해도 마음이 복잡했다. 과연 정말로 나와 줄지, 혹시 거절당하는 건 아닐지 걱정이 앞섰다”고 고백했다.
두 사람의 약속은 무사히 성사됐다. A 씨는 아인 씨와 친구들에게 식사를 대접하고, 성수동을 함께 돌아다니며 쇼핑 가이드를 자처했다. 아인 씨는 “그 친구가 ‘이번에는 자기가 전부 책임지겠다’며 모든 비용을 부담했다”고 말했다. 또 A 씨가 다시 한 번 감사를 전하고자 자신의 부모님 집에도 초대했지만 일정 때문에 만나지는 못했다고 전했다.
그러면서 “제 선의가 헛되지 않았다는 걸 느꼈다”며 “보답을 바라고 한 일은 아니었지만, 이렇게 친구로서 다시 만나게 된 것만으로도 정말 기쁘다”는 소감을 밝혔다. 현지 매체에도 “처음에는 한국인 관광객들에 부정적인 인상이 있었지만, 좋은 우정을 얻게 돼 기쁘다”고 전했다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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