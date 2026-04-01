치매검진 집 앞에서 받고, 일자리는 동네에서 찾는다

서대문 14개 동 순회 치매검진
기억력-언어 등 6개 영역 검진
영등포 ‘샐러디아 대림점’ 개업
60세 이상 어르신이 조리-서빙
서대문구가 치매 예방과 조기 발견을 위해 관내 14개 모든 동을 찾아 치매 선별검진을 운영하고 있다.
평소에는 서대문구 치매안심센터(연희로 290)를 방문해야 하지만 2월 25일부터 7월 3일까지 전문 인력이 각 동의 지정된 장소에서 1∼3일씩 검진을 진행해 주민 편의를 높인다.
검진 대상은 치매 진단을 받지 않은 60세 이상 주민이며 지남력(시간과 장소, 상황이나 환경 따위를 올바로 인식하는 능력), 기억력, 주의력, 언어 기능 등 6개 영역에 대한 평가가 이뤄진다. 소요 시간은 15∼20분이고 결과는 현장에서 바로 확인할 수 있다.
구는 치매 유병률이 급격히 높아지는 75세 이상 홀몸노인과 올해 75세가 되는 노인은 ‘집중 검진 대상자’로 정하고 ‘동별 찾아가는 치매 선별검진’을 받을 것을 우편과 문자로 안내한다.
선별검진 결과 인지 저하가 의심되는 주민은 서대문구 치매안심센터에서 무료 진단검사를 실시한다. 여기에서 치매가 의심되면 혈액검사와 자기공명영상(MRI) 촬영 등 정밀 검사를 위해 전문 의료기관에 연계하며 저소득층에게는 검사비 일부를 지원한다.
확진 시에는 종합적인 맞춤형 사례 관리를 통해 치료관리비, 인지강화 프로그램, 조호 물품(환자를 돌보는 데 쓰는 물품), 배회 가능 어르신 인식표 등을 지원한다.
구 관계자는 “치매는 조기 발견과 체계적 관리가 중증화를 늦추는 핵심”이라며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 촘촘한 예방 체계 구축에 힘쓰겠다”고 말했다.
동별 검진 일정 등 자세한 내용은 서대문구 치매안심센터(02-379-0183)로 문의하면 된다.
영등포구가 지난달 6일 대림1동에 어르신 일자리 사업으로 운영되는 ‘샐러디아 대림점’을 개업하고 본격적인 운영에 나섰다. ‘샐러디아’는 간편함과 건강식을 추구하는 현대인에게 신선하고 다양한 샐러드와 포케, 샌드위치, 건강음료 등을 판매하고 서비스를 제공하는 프랜차이즈 음식점이다.
대림1동에 개업한 샐러디아 대림점은 시장형 어르신 일자리 사업으로 운영된다. 60세 이상 어르신들이 음식 조리, 고객 응대 등 매장을 직접 운영하는 것이 특징이다. 노인 일자리 전담 기관인 영등포시니어클럽이 관리와 운영을 뒷받침한다.
매장에는 어르신 11명이 총 5개 조로 나누어 주 2∼3일 근무한다. 운영 시간은 평일 오전 11시부터 오후 8시까지다. 쿠팡이츠, 땡겨요 등 주문 플랫폼을 활용한 배달 판매도 병행한다.
샐러디아 대림점은 어르신들에게 안정적인 일자리를 제공하는 동시에 위생적이고 체계적인 운영 시스템을 바탕으로 지역 주민들에게는 건강한 먹거리를 제공하는 상생형 모델로 기대를 모으고 있다.
구는 이 외에도 현재 총 70개의 어르신 일자리 사업을 운영하며 4338명에게 일자리를 제공하고 있다. 대표적인 사업으로는 2023년에 당산1동에서 운영을 시작한 백반집 ‘인생100반’이 있다. 또한 어르신들이 18개 동을 돌아다니며 고장 난 우산을 수리하고 무딘 칼을 갈아주는 ‘수리뚝딱 영가이버’도 올해로 8년째 운영 중이다.
한편 지난달 6일 개업식에는 구청 관계자 및 일자리 참여 어르신 등 20여 명이 참석해 제막식, 샌드위치 조리 시연 등을 진행하며 샐러디아 대림점의 출발을 축하했다. 구 관계자는 “어르신들의 정성과 손맛이 담긴 샐러디아 대림점 개업을 진심으로 축하드린다”라며 “앞으로도 어르신들이 보람을 느끼며 일할 수 있는 환경을 꾸준히 조성하겠다”고 전했다.
황서현 기자 fanfare2@donga.com
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