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사회
숨겨진 보물 찾듯 헌책 찾기
동아일보
입력
2026-04-01 04:30
2026년 4월 1일 04시 30분
김태영 기자
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31일 대전 동구 헌책방골목에서 한 시민이 헌책을 살펴보고 있다. 문화체육관광부의 ‘2025년 국민독서실태조사’에 따르면 성인 1인당 연간 평균 독서량은 2.4권으로 전년보다 1.5권 감소한 것으로 나타났다.
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#헌책방골목
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#국민독서실태조사
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#독서감소
김태영 기자 live@donga.com
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