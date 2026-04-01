숨겨진 보물 찾듯 헌책 찾기

  • 동아일보

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31일 대전 동구 헌책방골목에서 한 시민이 헌책을 살펴보고 있다. 문화체육관광부의 ‘2025년 국민독서실태조사’에 따르면 성인 1인당 연간 평균 독서량은 2.4권으로 전년보다 1.5권 감소한 것으로 나타났다.

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김태영 기자 live@donga.com
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