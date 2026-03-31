“홍매화 한번 예쁘게 피었네”

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29일 전남 구례군 지리산 화엄사 각황전 옆 홍매화가 검붉은 꽃망울을 활짝 터뜨렸다. 화엄사를 찾은 많은 관람객들이 기념사진을 찍으며 풍광을 즐기고 있다.
#전남 구례군#지리산#화엄사 각황전#홍매화
박영철 기자 skyblue@donga.com
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