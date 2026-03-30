“고려대 동탄병원, AI 기반의 스마트 병실 선보일 것”

“경기 화성 동탄신도시에 들어서는 ‘고려대 동탄병원’은 첨단 스마트 인공지능(AI)을 기반으로 차세대 병원의 미래를 제시할 것입니다.”
윤을식 고려대 의무부총장 겸 의료원장은 30일 서울 종로구의 한 호텔에서 기자간담회를 열고 “동탄병원은 최상의 맞춤형 정밀 의료와 환자의 경험을 제공할 것”이라며 이 같이 밝혔다.
고려대의료원이 안암, 구로, 안산병원에 이어 동탄2신도시에 설립하는 ‘동탄 제4 고려대병원’은 2035년 700병상 규모의 최상급 종합병원으로 문을 열 예정이다. 고려대 동탄병원은 자율형 AI를 기반으로 미래 의학 기술과 융복합 연구, 인재 양성 기능이 집약된 차세대 복합 의료 캠퍼스를 표방한다.
우선 AI를 활용해 환자의 입퇴원과 가용 수술실 등을 초 단위로 분석하고, 환자가 병원을 찾으면 최적의 병상을 확보해 진료팀을 배정할 방침이다. 예약부터 진료, 결과 확인까지 이어지는 AI 체계가 구축되면 의료진이 기존 행정 업무를 80% 이상 하지 않게 돼 환자에게 집중할 수 있을 것으로 의료원은 보고 있다.
환자 중심의 AI 스마트 시스템도 도입된다. 병실 벽면에 ‘인터랙티브 대시보드’가 설치돼 환자가 스스로 어떤 치료를 받을 것인지, 현재 치료 과정은 무엇을 위한 것인지 등을 확인할 수 있도록 하는 식이다. 또 병실 침대 주변에 환자 움직임을 감지하는 센서를 설치해 낙상 위험을 알리거나 간호사에게 알림을 보내는 환경도 구축할 계획이다.
엔디비아의 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 이용한 데이터센터도 구축된다. 고려대의료원은 “이를 통해 안암과 구로, 안산병원과의 데이터 연계를 강화해 빅데이터를 쌓고 주변 대학과 연구소, 기업 등과 융복합 연구 생태계를 조성해 테스트베드 역할을 하겠다”고 강조했다.
고려대 동탄병원은 수도권 남부의 지역 필수의료를 지키는 핵심 기관의 역할을 할 계획이다. 중증난치질환 치료 등을 제공해 서울로 가지 않고 지역에서 모든 치료를 받을 수 있도록 하겠다는 것이다. 이를 위해 ‘회복기 재활병원’과 ‘노인복지주택’도 함께 설립된다. 손호성 고려대의료원 의무기획처장은 “모자보건센터, 신생아중환자실을 강화하고, 심뇌혈관과 암 치료를 확대하겠다”며 “동탄병원은 신생아, 소아, 청소년, 성인기를 잇는 전주기적 치료를 제공하겠다”고 말했다.
윤 부총장은 “안암, 구로, 안산병원과 함께 동탄병원이 지어지면 고려대의료원은 쿼드 체제가 된다”며 “이를 바탕으로 중증희귀난치 질환을 정복하고, 융복합 바이오헬스케어 연구 생태계를 확장해 세계 최고 수준의 의료 기관으로 도약하겠다”고 강조했다.
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