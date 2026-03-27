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사회
마약왕 박왕열 머그샷 나왔다…나이 등 신상공개
동아일보
업데이트
2026-03-27 19:51
2026년 3월 27일 19시 51분
입력
2026-03-27 19:23
2026년 3월 27일 19시 23분
김형민 기자
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필리핀 현지 교도소 복역 중 한국에 마약을 유통한 이른바 ‘마약왕’ 박왕열의 신상이 공개됐다.
경기북부경찰청은 27일 오후 신상정보공개 심의위원회를 열고 피의자 박왕열(47)의 이름과 머그샷, 나이를 공개했다.
경기북부경찰청 제공
위원회는 “이날 오후 4시에 개최된 신상정보공개위원회에서 ‘공개’를 결정했으며 피의자의 이의가 없었다”며 박왕열의 신상정보를 공개하기로 결정했다고 전했다.
경찰이 현재까지 검거한 박왕열 공범은 판매책 29명, 공급책 10명, 밀반입책 2명, 자금관리책 1명 등 42명이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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