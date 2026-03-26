김문희 한경국립대 부교수, 한국교육과정평가원 제14대 원장 선임

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 17시 52분

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대학수학능력시험(수능) 출제를 주관하는 한국교육과정평가원의 제14대 원장으로 김문희 한경국립대 부교수(60·사진)가 선임됐다. 김 신임 원장은 한양대를 졸업하고 컬럼비아대에서 교육경제학 박사학위를 받았으며 국정기획위원회 자문위원, 교육부 기획조정실장 등을 지냈다. 임기는 3년이다.
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이윤태 기자 oldsport@donga.com
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