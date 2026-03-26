울산 경찰관 ‘음주 뺑소니’ 적발돼 입건·직위해제

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 11시 05분

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현직 경찰관이 음주 뺑소니 사고를 내고 도주했다가 적발됐다.

울산 남부경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 울산경찰청 소속 A 경장을 불구속 입건했다고 26일 밝혔다.

A 경장은 25일 오후 9시경 울산 남구의 한 도로에서 음주운전을 하다가 신호 대기 중이던 차량 1대를 들이받고 도주한 혐의를 받고 있다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 화면 등을 분석해 A 경장의 차량을 확인한 뒤 경찰서에 출석할 것을 요구했다.

출석한 A 경장의 당시 혈중알코올농도는 면허정지 수준으로 확인됐다. A 경장은 모임에서 술을 마신 뒤 운전을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 A 경장을 직위해제하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

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송치훈 기자 sch53@donga.com
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