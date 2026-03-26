탈영한 해병대 일병, 車 훔쳐 고향으로…5시간만에 체포

탈영한 해병대 장병이 차량을 훔쳐 도주했다가 5시간 만에 붙잡혔다.
경기 김포경찰서는 26일 군무이탈과 절도 혐의를 받는 해병대 2사단 소속 A 일병을 검거해 군 수사단에 인계했다고 밝혔다.
A 일병은 이날 0시 10분경 인천시 서구 검단동의 해병대 2사단 부대를 무단 이탈한 뒤 김포시 양촌읍에서 그랜저 차량을 훔쳐 도주한 혐의를 받는다.
당시 A 일병은 길거리에 세워진 차량의 문이 잠겨있지 않은 것을 발견하고 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 그는 훔친 차량으로 자택이 있는 전남 목포까지 도주했다가 5시간 만인 오전 5시 17분경 경찰에 체포됐다.
경찰은 해병대로부터 무단이탈 병사가 있다는 제보를 받은 상태에서 그랜저 차주로부터 차량 도난 신고를 받았다. 이후 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 A 일병을 검거한 것으로 전해졌다.
A 일병은 군 수사단에서 탈영 경위 등을 조사 받을 예정이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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