심야에 고속도로 걷던 40대 남성, 車에 치여 숨져

  • 동아일보

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게티이미지.
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심야 시간대 고속도로를 걷던 남성이 차량에 치여 숨졌다.

26일 경찰 등에 따르면 이날 0시 30분경 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로에서 40대 남성 A 씨가 달리던 차량에 치였다. 뒤따르던 차량들도 쓰러진 A 씨를 추가로 충격한 것으로 알려졌다.

A 씨는 이후 병원으로 이송됐지만 사망했다.

경찰은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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