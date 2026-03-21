대전 화재 현장 다시 찾은 金총리 “실종자 수색에 최선”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 21일 09시 21분

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김민석 국무총리가 21일 오전 대전 대덕구 공장 화재현장을 찾아 수습 현황을 점검하고 있다. 총리실 제공. 뉴시스.
김민석 국무총리가 21일 오전 대전 대덕구 공장 화재현장을 찾아 수습 현황을 점검하고 있다. 총리실 제공. 뉴시스.
김민석 국무총리가 21일 새벽 대전 대덕구 화재 현장을 다시 방문해 실종자 수색에 최선을 다해 달라고 당부했다고 총리실이 밝혔다.

김 총리는 전날 오후 10시 20분쯤 화재 현장을 찾아 진화 및 인명 피해 상황을 보고 받았다. 이어 실종자 수색이 본격 진행되자 이날 0시 50분께 현장을 다시 찾아 수색 상황을 확인했다.

김 총리는 김승룡 소방청장으로부터 10명의 사망자 수습 현황을 보고받은 뒤 아직 발견하지 못한 실종자 수색에도 최선을 다해 달라고 당부했다.

김 총리는 구조대원들을 격려하면서 “화재가 난 공장의 붕괴 위험 등이 있는 만큼 수색 과정에서의 안전도 중요하다”고 거듭 강조했다고 총리실은 전했다.

그는 아울러 행정안전부와 소방청 등 관계기관에 실종자 가족들에게 현재의 수색 상황을 상세히 설명하고, 수색을 기다리는 과정에서 불편함이 없도록 세심하게 지원해 줄 것을 당부했다.

전날 오후 1시17분께 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품 제조 공장인 안전공업에서 불이 나 10명이 사망하고 4명이 실종된 상태다. 부상자는 69명이다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
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