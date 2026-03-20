대전 공장 화재, 실종 14명-부상 55명…“건물 붕괴 위험”

정부가 20일 발생한 대전 자동차 공장 화재와 관련해 중앙재난안전대책본부(중대본)을 가동했다. 아직까지 14명이 실종 상태인 가운데 사상자가 늘어갈 가능성을 배제하지 않은 것으로 보인다.
이날 오후 1시 17분경 대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조공장에서 대형 화재가 발생해 오후 6시 기준 55명의 부상자가 발생했고, 14명이 실종됐다. 윤호중 행정안전부 장관은 오후 7시 반 중대본 즉시 가동을 지시했다.
소방당국에 따르면 현재까지 긴급환자 7명, 응급환자 17명, 비응급환자 31명이 발생했다. 전화 연락이 닿지 않는 실종자는 14명인데 소방당국이 수색 중이다.
소방당국은 “(실종자들은) 휴게소 쪽으로 위치는 추적이 된 상황”이라며 “(화재 발생이) 점심시간 중이라 휴게소 쪽에 있었을 것으로 판단된다”고 설명했다. 또 “정확히는 수색을 해봐야 하는 상황”이라며 “휴게실은 2층에 있었던 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
정부는 “부상자가 발생하고 현재 다수의 인원 소재가 파악되지 않아 강력한 범정부적 대응을 위하여 중앙재난안전대책본부를 가동하기로 했다”고 밝혔다. 윤 장관은 “추가 인명 피해가 발생하지 않도록 관계기관과 지방정부는 긴밀히 협조해 피해확산 방지에 주력해달라”고 당부했다. 또 ”건물 붕괴 위험이 있으니 구조 현장대원의 안전에도 각별히 신경을 써 달라“고 주문했다. 윤 장관은 현장에서 중대본 회의를 주재할 예정이다.
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