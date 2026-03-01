문애리 재산 84억… 아파트 2채에 상가도

문애리 한국여성과학기술인육성재단 이사장이 3월 재산 공개 대상 전현직 고위공직자 100명 중에서 가장 많은 재산을 신고했다.
정부공직자윤리위원회가 20일 관보를 통해 공개한 자료에 따르면 문 이사장은 83억7532만 원의 재산을 신고했다. 문 이사장은 서울 광진구와 송파구에 본인과 배우자가 각각 아파트를 소유한 다주택자로 나타났다. 또 서울 용산구 4층짜리 상가에 본인 명의로 12호실, 서울 서초구 상가 건물에 1호실을 소유한 것으로 신고했다. 용산구 상가는 문 이사장이 부모로부터 유산으로 물려받아 보유 중인 것으로 나타났다.
이어 김은경 서민금융진흥원장이 79억2524만 원을 신고해 이번 신고 대상 현직 공직자 중에서 두 번째로 많았다. 김 원장은 서울 서초구 아크로리버파크 아파트(112㎡)를 본인과 장남, 차남 명의로 나눠서 보유하고 있는 것으로 신고했다. 김 원장은 본인 명의로 서초구 반포동에 다세대주택(242㎡)도 보유한 다주택자로 나타났다.
이어 박성혁 한국관광공사 사장은 63억517만 원을 신고했다. 박 사장은 미국 뉴저지주에 아파트와 단독주택을 한 채씩 보유하고 있다. 이 밖에도 서초구 잠원동에 본인과 배우자 명의 소유 아파트 106㎡를 신고했다. 한국관광공사 관계자는 “박 사장이 과거 제일기획에서 근무할 때 해외 주재원 생활이 길어져 거주용으로 미국에 집을 사뒀다”며 “미국에 보유하고 있는 아파트는 조만간 처분할 계획”이라고 말했다.
김호철 감사원장은 36억7594만 원의 재산을 신고하며 예금 25억9329만 원을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 본인 명의로 상장주식 2억8772만 원, 비상장주식 8170만 원을 신고하기도 했다. 김종철 방송미디어통신위원장은 예금 21억5818만 원을 신고했지만 본인과 배우자 명의의 사인 간 채무가 7억1000만 원에 달해 총재산은 18억5120만 원으로 나타났다.
퇴직자 중에서는 김남국 전 대통령디지털소통비서관이 보유한 가상자산의 가격이 하락했다. 지난해 7월 신고 시에는 약 12억 원이었지만 이번에는 약 8억 원으로 나타났다. 지난해 말 가상자산 시세가 큰 폭으로 하락하면서 평가액이 떨어졌다.
퇴직 공직자 중에선 임숙영 전 질병관리청 차장이 70억3659만 원으로 가장 많은 재산을 신고했다.
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