합수본, ‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수 의원 첫 조사

통일교의 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 더불어민주당 전재수 의원을 19일 불러 조사했다. 통일교로부터 금품 3000만 원을 받은 혐의로 지난해 12월 경찰이 전 의원을 불러 조사한 지 91일 만이다.
합수본은 이날 오전 10시 전 의원을 뇌물 수수 및 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 전 의원은 2018년경 통일교로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 현금 2000만 원과 1000만 원 상당의 불가리 시계를 수수한 혐의를 받고 있다. 전 의원은 이날 조사받으러 들어가며 “참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다”며 “빠른 시일 내에 결론이 나오길 기대한다”고 밝혔다. 전 의원은 6·3 지방선거 출마를 위해 민주당 부산시장 후보자 공천을 신청한 상태다.
1월 출범한 합수본이 전 의원을 불러 조사한 건 이번이 처음이다. 합수본은 전 의원에게 금품을 전달했다고 진술한 윤영호 전 통일교 세계본부장 등 사건 관계자들을 조사한 내용을 바탕으로 전 의원에게 금품 수수 여부와 청탁이 있었는지 등을 추궁한 것으로 알려졌다. 합수본은 18일엔 전 의원의 부인을 참고인 신분으로 불러 전 의원의 금품 수수 여부를 캐물은 것으로 전해졌다. 전 의원은 금품 수수 의혹에 대해 줄곧 부인해 왔다.
앞서 윤 전 본부장은 2018∼2020년경 전 의원과 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 자유한국당(현 국민의힘) 의원 등에게 통일교 현안 청탁 목적으로 수천만 원 상당의 금품을 건넸다고 주장했다. 합수본은 임 전 의원과 김 전 의원도 각각 피의자 신분으로 두 차례 불러 조사한 바 있다.
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