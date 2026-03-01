합수본, ‘통일교 금품수수 의혹’ 전재수 의원 첫 조사

  • 동아일보

글자크기 설정

출범 2개월만에 피의자 신분 소환
田 “빠른 시일내 결론 나오길 기대”

통일교로부터 금품 3000만 원을 수수한 혐의를 받는 더불어민주당 전재수 의원이 19일 피의자 신분으로 조사를 받으려고 서울 서초구 검경 합동수사본부 사무실로 들어가면서 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1
통일교로부터 금품 3000만 원을 수수한 혐의를 받는 더불어민주당 전재수 의원이 19일 피의자 신분으로 조사를 받으려고 서울 서초구 검경 합동수사본부 사무실로 들어가면서 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1
통일교의 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 더불어민주당 전재수 의원을 19일 불러 조사했다. 통일교로부터 금품 3000만 원을 받은 혐의로 지난해 12월 경찰이 전 의원을 불러 조사한 지 91일 만이다.

합수본은 이날 오전 10시 전 의원을 뇌물 수수 및 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 전 의원은 2018년경 통일교로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 현금 2000만 원과 1000만 원 상당의 불가리 시계를 수수한 혐의를 받고 있다. 전 의원은 이날 조사받으러 들어가며 “참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다”며 “빠른 시일 내에 결론이 나오길 기대한다”고 밝혔다. 전 의원은 6·3 지방선거 출마를 위해 민주당 부산시장 후보자 공천을 신청한 상태다.

1월 출범한 합수본이 전 의원을 불러 조사한 건 이번이 처음이다. 합수본은 전 의원에게 금품을 전달했다고 진술한 윤영호 전 통일교 세계본부장 등 사건 관계자들을 조사한 내용을 바탕으로 전 의원에게 금품 수수 여부와 청탁이 있었는지 등을 추궁한 것으로 알려졌다. 합수본은 18일엔 전 의원의 부인을 참고인 신분으로 불러 전 의원의 금품 수수 여부를 캐물은 것으로 전해졌다. 전 의원은 금품 수수 의혹에 대해 줄곧 부인해 왔다.

앞서 윤 전 본부장은 2018∼2020년경 전 의원과 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 자유한국당(현 국민의힘) 의원 등에게 통일교 현안 청탁 목적으로 수천만 원 상당의 금품을 건넸다고 주장했다. 합수본은 임 전 의원과 김 전 의원도 각각 피의자 신분으로 두 차례 불러 조사한 바 있다.

#통일교#정교유착 비리 의혹#전재수 의원#합수본
소설희 기자 facthee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스