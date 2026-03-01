‘휠체어 타고 가는 미용실’ 손님 1만 명 돌파

  • 동아일보

글자크기 설정


17일 서울 노원구 장애인 친화 미용실 ‘헤어카페 더 휴(休)’ 상계점에서 손님들이 머리를 다듬고 있다. 올해로 운영 4년 차를 맞은 이곳은 지난달 누적 이용자 수 1만 명을 넘어섰다. 이동 리프트와 전동 휠체어 충전소, 장애인 전용 화장실 등을 갖춰 장애인이 안전하게 이용할 수 있다. 사전예약제로 수요일과 공휴일은 휴무다.

#장애인친화#미용실#헤어카페더휴#전동휠체어충전소#장애인전용화장실#사전예약제
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스