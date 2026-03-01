될 성 부른 인천 벤처에 직접 투자

시, 인천벤처투자 승인 받아
인천시가 성장 잠재력이 있는 혁신기업에 적극적으로 투자하는 길이 열렸다. 시는 중소벤처기업부로부터 인천벤처투자㈜의 벤처투자회사 등록 승인을 받았다고 18일 밝혔다. 이에 따라 지역 산업·창업 정책과 연계한 공공 기반의 전문 벤처투자 기능이 본격적으로 가동한다. 시는 벤처투자 기반을 확충하고 기술력 등이 있는 혁신 기업에 대한 투자와 지원을 위해 인천벤처투자㈜ 설립을 추진해 왔다.
반도체-로봇-바이오 등 집중
인천벤처투자㈜는 인천테크노파크가 100% 출자해 설립한 자회사다. 지역 산업과 기업에 대한 이해를 바탕으로 기술력과 사업성, 시장성을 갖춘 혁신기업으로의 성장을 지원한다.
단순한 재무적 투자를 넘어 지역 전략산업 분야 유망 기업을 발굴하고 정책 지원과 투자 기능을 결합한 공공 기업주도형 벤처캐피털(CVC) 역할을 맡는다.
투자 대상은 인천시 전략산업인 반도체, 바이오, 로봇, 미래 자동차, 항공, 인공지능(AI), 신재생에너지 분야의 혁신기업이다. 이밖에 제조 산업 기반이 발달한 지역 특성을 고려해 기술력을 보유한 지역 제조기업의 혁신과 고도화를 위한 투자 지원에도 힘을 쏟는다. 시제품 제작을 비롯해 생산 설비 확충, 공정 고도화 등 제조 기반 강화에 필요한 지원도 강화한다.
인천시 관계자는 “앞으로 민간 벤처캐피털과의 협력, 정책자금 및 모펀드 연계, 펀드 조성 참여 등을 통해 지역 혁신기업 중심의 투자 선순환 구조를 만들겠다”고 밝혔다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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