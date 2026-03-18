“도쿄 백화점서 이유없이 퍽”…日 어깨빵 경험담에 ”나도 당했다“

일본에서 고의로 보행자를 어깨나 팔꿈치로 치고 달아나는 ‘부츠카리(ぶつかり)’, 이른바 ‘어깨빵’이 성행하는 가운데, 도쿄의 한 백화점에서 어깨빵을 당했다는 한국인 관광객의 경험담이 관심을 모으고 있다.
지난 16일 소셜미디어(SNS)에는 최근 도쿄 아사쿠사의 한 백화점 식품관에서 현지 여성으로부터 어깨빵을 당했다는 경험담이 올라왔다.
글 작성자 A씨는 백화점 통로를 지나던 중 30대로 보이는 여성이 가방을 품에 안은 채 강하게 몸을 부딪치고 지나갔다고 주장했다.
A씨는 “순간 화가 나 ‘야!’라고 소리를 질렀고, 주변이 조용해질 정도로 사람들이 쳐다봤다”며 “하지만 정작 당사자는 끝까지 뒤돌아보지 않고 모른 척하며 계속 걸어갔다”고 당시 상황을 설명했다.
이어 A씨는 상대를 향해 여러 차례 소리를 질렀음에도 반응이 없자, 직접 뒤쫓아가 가방으로 상대의 허리를 치는 방식으로 대응했다고 밝혔다. 그러나 상대는 이 같은 행동에도 뒤도 돌아보지 않고 끝까지 모른척하고 자리를 떠났다고 전했다.
A씨는 “관련 사례를 미리 보고 알고 있었기 때문에 당하지 않으려 했다”면서도 “지금까지도 심장이 두근거릴 만큼 기분이 나쁘다”고 심경을 털어놨다.
이같은 게시글이 확산되면서 온라인에서는 “나도 당했다”며 유사 경험을 공유하는 반응이 이어지고 있다.
한 누리꾼은 “일본 갈때마다 어깨빵 당했다”며 “도쿄, 후쿠오카, 오사카 세 도시에서 다 당했다. 정말 아무 이유 없이 걸어가고 있는데 퍽 밀치더라”고 말했다.
이외에도 “나도 작년 10월 히로시마에서 당했다”, “나도 교토에서 당했다”, “아사쿠사 골목에서 어떤 남자가 우리 딸 아이한테 어깨빵했다”, “나도 당했는데, 나도 치니깐 발로 차고 도망갔다” 등 경험담들이 이어졌다.
‘부츠카리’는 공공장소에서 타인에게 분노를 표출하거나 스트레스를 해소하려는 목적으로 의도적으로 몸을 부딪치는 행위를 일컫는다. 2018년에도 도쿄 번화가에서 여성들만을 골라 연속적으로 몸을 부딪친 남성의 영상이 공개돼 논란이 되는 등 일본 사회 내에서도 고질적인 사회 문제로 대두되고 있다. 그러나 최근에는 외국인 관광객과 아동까지 범행 대상이 되면서 우려의 목소리가 더욱 높아지고 있다.
앞서 나고야를 방문한 한국 가족이 같은 피해를 겪었다고 토로한 사례도 있다. 지난 10일 인스타그램에는 가족과 함께 2024년 7월 나고야를 방문했다가 편의점에서 어린 딸이 어깨빵을 당했다며 해당 장면을 촬영한 영상이 올라오기도 했다.
지난달 말 일본 도쿄 시부야 한복판에서도 한 여성이 대만 아이를 일부러 밀치고 지나가는 영사이 공개돼 비판을 받은 바 있다. 영상에는 여자아이가 횡단보도에서 사진을 찍기 위해 포즈를 취하는 도중 반대편에서 걸어오던 여성이 거침없이 다가와 어깨로 아이를 강하게 밀치고 가는 모습이 담겼다.
주일 중국대사관이 지난 4일 공식 위챗 계정을 통해 “최근 일본에서 사람을 일부러 들이받는 사건이 잇따라 발생하며 사회 여론의 초점이 되고 있다”며 “일본에 체류 중인 중국 국민에게 주의를 당부한다”고 공지하기도 했다.
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