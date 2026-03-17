서울시, 1인가구 지원에 올해 6300억원 투입

1인 가구 5개년 종합계획 마련
서울시가 올해 6300억 원을 투입해 고립 예방과 생활 자립, 주거 안정 등 1인 가구 지원에 나선다. 1인 가구 급증에 따라 돌봄과 주거, 안전 정책을 통합적으로 강화하겠다는 취지다.
서울시는 17일 ‘2027∼2031년 1인 가구 지원 중장기 종합계획’을 마련했다고 밝혔다. 2024년 기준 서울의 1인 가구는 전체 416만 가구 중 166만 가구로 39.9%를 차지한다. 전국에서 비율이 가장 높다.
시는 1인 가구 삶의 질 향상을 위해 31개 사업을 추진하고 총 6316억 원을 투입한다. 정책은 △고립 예방·동행 돌봄 △연결 확대·생활 자립 △주거 안정·범죄 안심 등 3대 축으로 구성된다. 기존 사업을 단순 확대하기보다 기능을 묶고 연계해 체감도를 높이는 데 초점을 맞췄다.
대표적으로 ‘병원 안심동행 서비스’를 확대 개편한다. 병원 방문 지원에 그치지 않고 건강 관리와 이사, 정서 지원까지 포함한 ‘통합 동행서비스’로 전환한다. 콜센터도 일원화해 이용 절차를 단순화하고 연간 2만 건 이용을 목표로 운영한다.
주거 분야에서는 ‘전·월세 안심계약 도움서비스’를 이사 동행 서비스와 연계한다. 집을 알아보는 단계부터 계약 상담, 이사 당일 동행까지 한 번에 지원하는 구조다. 임대차 계약 과정에서 발생할 수 있는 사기 피해를 줄이고 초기 정착 부담을 낮추겠다는 취지다. 이 서비스는 2022년부터 지난해까지 1만5659건 제공됐고, 올해는 5000건 지원이 목표다.
송진호 기자jino@donga.com
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