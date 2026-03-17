“제주 연안에 ‘탄소 흡수 식물 심기’… 민간기업도 참여하세요”

제주형 블루카본 조성 사업 추진
제주의 천혜 환경을 기업의 친환경·사회적 책임 경영·지배구조 개선(ESG)을 홍보할 수 있는 기회가 마련됐다.
ESG 경영 실적-성과 확보 기회
16일 제주특별자치도에 따르면 올해부터 기업 ESG 경영과 연계한 ‘제주형 블루카본(Blue Carbon)’ 조성 사업을 추진하고 있다.
블루카본은 잘피, 염생식물 등 연안에 서식하는 식물과 퇴적물 등을 포함한 해양생태계가 흡수하는 탄소를 의미한다. 육상 산림보다 탄소 흡수 속도가 빠르고 저장 밀도가 높아 국제사회에서 기후 대응 수단으로 주목받고 있다.
제주도는 블루카본 조성 사업을 기부형 방식으로 추진하기로 했다. 자연경관으로 유명한 제주 연안 19개소를 대상으로 ESG 경영을 실천하려는 기업이 투자 및 사업계획을 제출하면 제주도와 규모와 대상 지역을 협의한다. 이후 기업이 기부금을 출연하고 대행 기관이 기업명을 적시한 공원 조성 등 실제 사업을 시행한다.
19개 연안은 조상대(潮上帶)와 조간대(潮間帶), 조하대(潮下帶)로 나뉜다. 사계와 오조, 김녕, 월정 등이 대상인 조상대에는 황근과 숨비기를 심는다. 조간대(오조)에는 함초를, 조하대(함덕·행원·시흥 등)에는 잘피를 심는다.
제주도는 블루카본 조성 이후에도 생육 모니터링과 관리 체계를 구축할 계획이다. 또 사업 효과를 수치로 검증해 국가 블루카본 정책과 연계하는 근거 자료로 활용할 예정이다.
김종수 제주도 해양수산국장은 “참여 기업은 ESG 경영 실적과 함께 탄소중립 기여 성과를 확보할 수 있다”며 “투자를 받은 지역은 해양생태계 복원과 탄소흡수원 확충이라는 공공 가치를 얻을 것”이라고 했다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
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