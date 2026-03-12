李 “제주항공 참사 유해 방치, 책임자 엄중 문책하라”

2024년 12월 30일 당시 전남 무안국제공항에 콘크리트 재질 방위각 시설이 전날 제주항공 여객기 충돌 여파로 파손돼 있다. 뉴스1
이재명 대통령은 12·29 무안공항 제주항공 참사 희생자 유해와 유류품이 방치 및 뒤늦게 추가 발견된 것과 관련해 “이번 사태에 책임있는 관계자들을 엄중히 문책하라”고 12일 지시했다. 앞서 참사 유가족 측 협의회는 무안공항이 보관중인 잔해물 보관상태 개선과 잔해물 추가조사를 요청한 바 있다.

이 대통령은 이날 참사 잔해물에 대한 추가 조사 보고를 받은 뒤 “사고 초기에 유해 수습이 안 된 경위와 이후 잔해물이 1년 넘게 방치된 경위를 철저히 조사하라”며 이같이 밝혔다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 브리핑을 통해 전했다.

전남경찰청 과학수사대, 국토교통부, 항공철도사고조사위원회, 제주항공 등은 여객기 참사 발생 약 1년 2개월이 지난 지난달 12일부터 현장 잔해에 대한 재조사를 진행하고 있다. 청와대에 따르면 현재까지 희생자 7명의 유해 9점과 핸드폰 4점을 포함한 유류품 648점, 기체부품 155점이 발견됐다.

이 수석은 이 대통령이 뒤늦게 유해 등이 발굴된 데 대해 유가족분들에게 심심한 유감을 전하고 희생자분들을 애도했다고 전했다.

이 대통령은 “참사가 발생한 지 15개월이 지났음에도 사고 조사 역시 여전히 진행 중”이라며 “사고 조사 역시 철저하고 신속하게 진행하라”고 지시했다.

이 수석은 “잔해물 추가 조사는 이달 말까지 진행된다”며 “빈틈없는 조사를 통해 유가족들에게 대한 예우를 바로 세우고 재난 대응의 책임을 다하도록 하겠다”고 했다.

이 수석은 재조사 경과에 대해서는 “지난달 12일부터 지금까지 5차례 정도를 조사한 것으로 보고 받았다”며 “이달말까지 조사가 더 진행될 예정이고 이에 따라 유해가 더 발견될 수 있다”고 말했다.

이 수석은 무안공항 재개항 검토에 대해서는 “현장조사가 완료되기 전까지는 현장보존이 필요하다고 판단돼 이를 마무리한 뒤 재개항 여부를 논의할 생각”이라며 “유가족협의회과 긴밀히 협의해 일정을 진행할 것”이라고 말했다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
