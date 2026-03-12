[대구판/게시판]대구 外

〈알림〉 대구 □MBTI 탐험, 나와 닮은 그림책=2·28민주운동기념도서관 △4월 4일∼5월 23일 매주 토요일 오전 10시∼낮 12시 초등 1∼3학년 15명 △4월 4∼25일 매주 토요일 오후 2∼4시 성인 20명. 19일부터 도서관 홈페이지 신청.
□시민공익활동 아이디어 ‘씨앗’ 공모=환경, 복지, 아동, 장애, 문화 등 공익과 관련된 모든 주제. 공익활동을 실행하는 과정에 필요한 사업비 최대 50만 원, 최대 40팀 선정. 대구시 홈페이지 공지사항 참조하여 29일까지 접수. 대구시민공익활동지원센터. □GO WHO Workshop=4월 1일 오후 1시 한국보건복지인재원 대구교육센터. WHO 조직구조 및 채용절차 안내, 이력서 작성법, 현직자 사례발표, 1:1 모의면접 및 컨설팅(사전 선정자 대상) 등.
포항 □청년 취업 준비 패키지=자격증 응시료, 전문서적 구입비, 면접정장 대여료 등 연 20만 원 이내 지원. 신청일 기준 포항시에 1개월 이상 주민등록중인 19∼34세 미취업 청년 대상. 포항 청춘센터&청년창업플랫폼 1층 사무실 방문 접수.
