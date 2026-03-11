경북도, 제14기 청년무역사관학교 교육생 모집

경북도와 한국표준협회, 한국무역협회는 12일부터 다음 달 5일까지 제14기 청년 무역사관학교 교육생을 모집한다.
경북에 주소를 둔 만 39세 이하 청년과 대구 경북 지역 대학 재학(졸업)생, 다른 지역 대학 재학(졸업)생 가운데 부모 주소지가 경북이면 지원할 수 있다. 도는 1차 서류 및 2차 면접전형으로 지원동기, 인성, 소양 등을 종합 평가해 72명(경북 60명, 대구 12명)을 선발할 예정이다.
교육생은 5월 온라인 사전 교육을 통해 기초 무역 지식을 익힌 후 6월부터 무역 심화 이론, 산업 직무 역량 등 총 248시간 집중 커리큘럼(교과과정)을 이수한다. 교육 마지막 주 6박 7일간 합숙하면서 수출 시뮬레이션 및 해외 마케팅 경진대회에 참가한다.
올해는 해외 무역 탐방 인원을 기존 12명에서 24명으로 늘렸다. 이들은 해외전시회에 직접 참가하고 현지 문화를 체험한다. 이와 함께 포스코인터내셔널 등 국내 종합상사와 연계한 체험형 견학, 지역 최대 취업박람회 등의 프로그램도 참가한다. 신청 및 자세한 내용은 한국무역협회 대구경북지역본부 홈페이지(dg.kita.net)에서 확인할 수 있다.
청년무역사관학교는 2013년 시작해 13년간 총 862명의 수료생을 배출했으며, 누적 취업률은 92.8%다. 이상수 경북도 지방시대정책국장은 “실무 위주의 현장 교육에서 취업으로 이어지는 차별화한 교육과정을 통해 취업난 해소와 지역 수출기업의 경쟁력 제고에 기여하고 있다”고 말했다.
