서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 예타 통과…‘지옥철’ 해소 기대

정책성 종합평가 기준점 0.5 상회
수도권 서북부 주민들의 숙원사업인 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성조사를 최종 통과했다. 경기도는 기본계획 수립 등 후속 절차를 신속히 진행해 조기 착공을 추진할 계획이다.
김동연 “조속한 착공 최선 다할 것”
경기도는 기획재정부 재정사업평가 분과위원회 심의 결과, 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 정책성 종합평가(AHP)에서 기준점인 0.5를 넘어 사업 타당성을 확보했다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 서울 방화역에서 출발해 인천 검단신도시를 거쳐 김포한강2 콤팩트시티까지 연결되는 총길이 25.8㎞의 광역철도 사업이다. 사업비는 약 3조3302억 원이 투입된다. 노선이 완공되면 극심한 혼잡으로 ‘지옥철’이라는 별칭까지 붙은 김포골드라인의 이용 수요가 분산돼 김포 지역 주민들의 서울 도심 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.
김동연 경기도지사는 “서울 5호선 김포·검단 연장 사업의 예타 통과는 수도권 서북부 주민들의 오랜 숙원이자 김포 시민들의 간절한 염원이 만들어낸 성과”라며 “후속 절차를 차질 없이 추진해 조속한 착공이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
김 지사는 예비타당성조사 통과를 위해 이달 5일 직접 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기획재정부 재정사업평가 SOC 분과위원회에 참석해 사업 필요성을 설명했다.
이 자리에서 김 지사는 “현재 김포시 인구는 약 50만 명이지만 8개 공공택지 개발이 진행 중이며, 개발이 완료되면 최대 20만 명의 인구 증가가 예상된다”라며 “지금의 교통난은 더욱 가중될 수밖에 없다. 5호선 김포·검단 연장은 단순한 교통망 확충이 아니라 주민의 생존권 문제”라고 강조했다.
경기도는 예타 통과에 따라 기본계획 수립, 노선 및 역 위치 확정, 총사업비 조정, 실시설계, 공사 발주 등 후속 절차 준비에 착수할 방침이다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0