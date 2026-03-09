‘키즈카페’ 변신한 서울공예박물관

8일 서울 종로구 안국동 서울공예박물관에 있는 어린이박물관이 공예를 체험할 수 있는 키즈카페로 재개관했다. 2층 창작공간 공예마을과 3층 감상공간 아이들스튜디오에서 다양한 공예 체험을 할 수 있다. 성인 보호자를 동반한 0∼9세 어린이만 이용할 수 있고, 무료지만 관람 예정일 7일 전 홈페이지에서 사전 예약해야 한다.

#서울공예박물관#어린이박물관#공예체험#키즈카페
신원건 기자 laputa@donga.com
