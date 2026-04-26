손주 사랑에 열린 지갑… 60대, 출산 용품 소비 1년새 61% 늘어

최근 출생률이 반등하며 임신·출산 관련 소비가 늘어난 가운데, 갓 할아버지 할머니가 된 사람이 많은 5060 세대의 소비 증가세도 두드러진 것으로 나타났다.
26일 신한카드에 따르면 지난달 카드 소비액은 지난해 같은 기간보다 5.8%(2조6269억 원) 증가했다. 거래 건수도 4.3%(5403만 건) 늘었다.
전체 업종 가운데 산후조리원과 산후조리 서비스 등이 포함된 임신·출산 업종 소비는 37.1%(145억 원) 증가했다. 증가율이 키즈·완구(52.3%), 교통·운송(38.2%)에 이어 세 번째로 높았다.
임신·출산 관련 소비 증가세는 5060세대에서 뚜렷하게 나타났다. 60대 이상의 소비 증가율은 61.1%로 가장 높았다. 60대 이상의 결제 1건당 평균 금액도 183만 원으로 최대였고, 전체 평균(113만 원)보다 많았다. 50대 증가율은 45.3%로 그 뒤를 이었다. 50대의 결제 1건당 평균 금액도 약 117만 원으로 평균을 웃돌았다.
5060세대의 결제 1건당 평균 금액은 출산 증가세가 높은 30대(110만 원)보다 많았다.
이는 출산율 상승과 조부모 세대의 소비력이 맞물린 현상으로 읽힌다. 올해 1·2월 합계출산율(여자 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 각각 0.99, 0.93명으로, 1년 전보다 0.10 명씩 증가했다.
신무경 기자 yes@donga.com
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