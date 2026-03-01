오창에 ‘꿈의 현미경’ 구축… 방사광가속기 7월 첫 삽

전자를 빛의 속도로 가속해 물체를 꿰뚫는 X선을 만드는 장치다. 나노(10억분의 1) 세계를 관찰할 수 있다. 특히 오창에 구축되는 방사광가속기는 기존 것에 비해 100배 밝은 빛을 내 1000조 분의 1초의 시간 동안 벌어지는 분자 단위의 세포 변화를 더 면밀히 관찰할 수 있다. 반도체, 디스플레이, 신약·백신 개발, 첨단 신소재 개발 등에 큰 도움이 될 것으로 전망된다.