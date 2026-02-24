교복 대신 한복 차려입고… 만학도들 ‘감사 하트’

  • 동아일보

글자크기 설정


23일 서울 마포구 신촌감리교회에서 열린 일성여자중고교 졸업식에 참석한 만학도 졸업생들이 축하공연을 보면서 머리 위로 하트 모양을 만들고 있다. 일성여중고는 제때 학업을 마치지 못한 만학도들이 중고교 과정을 공부하는 2년제 학력인정 평생학교다.

#만학도#졸업식#일성여자중고교#2년제#평생학교#학력인정
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스