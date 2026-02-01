본문으로 바로가기
사회
창덕궁 지키는 ‘순라봇’ 출동
동아일보
입력
2026-02-21 01:40
2026년 2월 21일 01시 40분
신원건 기자
20일 자율순찰 로봇 ‘순라봇’이 서울 종로구 창덕궁 후원에서 순찰 시연을 하고 있다. 국가유산청 궁능유적본부가 조선시대 도성 안팎을 순시하던 순라군에서 이름을 따 도입한 순라봇은 화재 등 돌발 상황을 감지해 관제센터에 연락한다.
#자율순찰로봇
#순라봇
#창덕궁
#관제센터
#화재감지
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
