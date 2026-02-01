창덕궁 지키는 ‘순라봇’ 출동

  • 동아일보

20일 자율순찰 로봇 ‘순라봇’이 서울 종로구 창덕궁 후원에서 순찰 시연을 하고 있다. 국가유산청 궁능유적본부가 조선시대 도성 안팎을 순시하던 순라군에서 이름을 따 도입한 순라봇은 화재 등 돌발 상황을 감지해 관제센터에 연락한다.

#자율순찰로봇#순라봇#창덕궁#관제센터#화재감지
신원건 기자 laputa@donga.com
