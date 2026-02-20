불 꺼준 소방관에 “청소까지 하라”…둔기 들고 위협한 50대

불을 끄는 데 사용한 소화약제를 치우라며 둔기로 소방관을 위협한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
전북 김제경찰서는 특수공무집행방해 혐의로 A 씨에 대한 구속영장을 신청했다고 20일 밝혔다. A 씨는 전날 오전 8시경 전북 김제시 교동119안전센터에 둔기를 들고 찾아가 소방공무원들을 위협한 혐의를 받고 있다.
경찰 등에 따르면 소방관들은 12일 경찰의 공동 대응 요청을 받고 신고 현장으로 출동했다. 당시 A 씨는 현장에서 토치로 무언가를 태우고 있던 상황이었던 것으로 전해졌다. 현장에 도착한 소방관들은 소화기를 이용해 불을 끄고 복귀했다.
A 씨는 일주일 만인 19일 둔기를 들고 소방안전센터를 찾아 소방관에게 소화약제 청소를 요구한 것으로 알려졌다. 다행히 다친 소방관은 없는 것으로 전해졌다. 그는 현장에서 현행범으로 붙잡혔다. 경찰은 자세한 사건 경위 등을 조사할 방침이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0