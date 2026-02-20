본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
동창에 흉기 휘두르고 달아난 20대, 10분뒤 돌아와 “친구 찔렀다” 자수
동아일보
업데이트
2026-02-20 13:23
2026년 2월 20일 13시 23분
입력
2026-02-20 11:38
2026년 2월 20일 11시 38분
김예슬 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260220/133387550/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
뉴시스
중학교 동창에게 앙심을 품고 흉기를 휘둘렀다가 도주한 20대 남성이 경찰에 자수했다.
20일 서울 중랑경찰서는 살인미수 혐의로 20대 남성 A 씨를 현행범 체포했다.
A 씨는 이날 오전 12시 30분경 중학교 동창인 남성 B 씨를 흉기로 살해하려던 혐의를 받는다.
당시 A 씨는 흉기를 품 안에 숨긴 채 평소 감정이 좋지 않았던 B 씨의 자택에 찾아갔다. 이어 그는 B 씨를 폭행한 뒤 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다.
머리 부위를 다친 B 씨는 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.
A 씨는 범행 직후 흉기를 버리고 100m 정도 도주했으나 10분도 채 되지 않아 범행 현장에 돌아왔다. 이후 그는 “친구를 칼로 찔렀다”며 경찰에 자진 신고했다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 A 씨에 대한 구속영장 신청을 검토할 예정이다.
#자진신고
#중학교동창
#중랑구
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
감감무소식이던 로또 1등 ‘13억’ 주인공, 만료 직전 나타났다
2
“성관계 영상 신고하겠다” 합의금 요구 여친 살해…30대 2심도 징역 14년
3
“윗집 베란다에 생선 주렁주렁”…악취 항의했더니 욕설
4
“자궁에 젓가락 꽂히는 느낌”…김지민, 시험관 시술 고통 토로
5
“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다
6
3만 명 해고한 아마존, 직원 AI 사용 현황 추적해 인사평가 반영
7
‘여수 바가지’ 논란 팩트체크…영상에 1년 전 폐업 포차 등장
8
인도 여행 간 20대 여성 집단성폭행…동행 남성까지 숨져, 범인 3명 사형
9
스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다
10
“폰 화면 안 꺼지게 해줘”…더 똑똑해진 삼성 ‘빅스비’, 찰떡같이 알아듣는다
1
“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다
2
윤석열 무기징역 선고…재판부 “내란 우두머리죄 성립”
3
“재판소원, 4심제 운영 우려는 잘못… 38년전 도입 반대한 내 의견 틀렸다”
4
한동훈 “尹 추종하는 당권파 시대착오…제압하고 밀어내야”
5
[단독]李, 김여정 담화직후 안보장관회의 주재…“대북 긴장완화 조치 검토하라”
6
“尹어게인 공멸”에도 장동혁 입장 발표 미뤄… 국힘 내분 격화
7
한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”
8
사형 구형땐 헛웃음 짓던 尹, 무기징역 선고 땐 무표정
9
[단독]美, 25% 관세 예고 前 ‘LNG터미널’ 투자 요구
10
“절윤 불가피” 아우성에 침묵한 장동혁…‘심리적 분당’ 깊어지나
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
감감무소식이던 로또 1등 ‘13억’ 주인공, 만료 직전 나타났다
2
“성관계 영상 신고하겠다” 합의금 요구 여친 살해…30대 2심도 징역 14년
3
“윗집 베란다에 생선 주렁주렁”…악취 항의했더니 욕설
4
“자궁에 젓가락 꽂히는 느낌”…김지민, 시험관 시술 고통 토로
5
“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다
6
3만 명 해고한 아마존, 직원 AI 사용 현황 추적해 인사평가 반영
7
‘여수 바가지’ 논란 팩트체크…영상에 1년 전 폐업 포차 등장
8
인도 여행 간 20대 여성 집단성폭행…동행 남성까지 숨져, 범인 3명 사형
9
스벅 통입점 건물도 내놨다…하정우, 종로-송파 2채 265억에 판다
10
“폰 화면 안 꺼지게 해줘”…더 똑똑해진 삼성 ‘빅스비’, 찰떡같이 알아듣는다
1
“尹 무죄추정 해야”…장동혁, ‘절윤’ 대신 ‘비호’ 나섰다
2
윤석열 무기징역 선고…재판부 “내란 우두머리죄 성립”
3
“재판소원, 4심제 운영 우려는 잘못… 38년전 도입 반대한 내 의견 틀렸다”
4
한동훈 “尹 추종하는 당권파 시대착오…제압하고 밀어내야”
5
[단독]李, 김여정 담화직후 안보장관회의 주재…“대북 긴장완화 조치 검토하라”
6
“尹어게인 공멸”에도 장동혁 입장 발표 미뤄… 국힘 내분 격화
7
한동훈 “장동혁은 ‘尹 숙주’…못 끊어내면 보수 죽는다”
8
사형 구형땐 헛웃음 짓던 尹, 무기징역 선고 땐 무표정
9
[단독]美, 25% 관세 예고 前 ‘LNG터미널’ 투자 요구
10
“절윤 불가피” 아우성에 침묵한 장동혁…‘심리적 분당’ 깊어지나
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
생애 첫 주택매수자 절반… 정책대출 발판 삼은 30대
“수면제와 술 같이 먹으면 죽을수 있나?”… 모텔살인 20대女, 챗GPT에 수차례 물어
“트럼프 이란 핵 합의 압박용 제한적 선제공격 검토”
댓글 0