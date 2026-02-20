시운전하는 위례선 트램

  • 동아일보

19일 서울 송파구 위례신도시에서 위례선 트램 차량이 시운전을 하고 있다. 위례신도시를 남북으로 관통하는 노면전차인 위례선 트램은 지하철 5호선 마천역과 8호선 복정·남위례역을 잇는 5.4km 구간을 운행한다. 종합 점검을 거쳐 올해 연말 정식 개통을 목표로 하고 있다.

#위례신도시#위례선 트램#시운전#노면전차
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

