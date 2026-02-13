원주 아파트서 세 모녀 살해하려 한 10대 구속 송치

자신을 무시했다는 이유로 중학교 동창의 집으로 찾아가 세 모녀를 상대로 칼부림을 벌인 10대가 검찰에 송치됐다.
강원 원주경찰서는 살인 미수 혐의로 A 군(16)을 구속 송치했다고 13일 밝혔다.
A 군은 지난 5일 오전 9시 12분경 원주 단구동의 한 아파트에서 친구 B 양과 그의 어머니(44) 및 동생(13) 등 3명에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.
사건 당일 소방당국은 ‘살려달라는 소리가 들린다’는 주민의 신고를 접수했다. 이후 현장에 출동한 소방 당국은 중상을 입은 피해자들을 발견해 곧바로 인근 병원으로 이송했다.
당시 피해자들은 목 부위와 오른쪽 팔 등에 부상을 입었고, 현재는 수술을 받고 회복 중인 것으로 알려졌다.
경찰은 아파트 화단 인근에 숨어 있던 A 군을 현행범 체포했다.
A 군은 B 양이 사는 아파트 공동현관문 비밀번호를 누르고 들어갔다. 이후 B 양의 어머니인 C 씨가 현관문을 여는 순간 침입해 C 씨와 두 딸에게 무차별적으로 흉기를 휘둘렀다. A 군은 본인 집에서 흉기를 챙겨왔던 것으로 파악됐다.
경찰 조사에서 A 군은 “남들이 보는 앞에서 B 양이 무시했다”는 취지로 진술했다. 이들은 같은 중학교에 다녔던 동창 사이인 것으로 알려졌다.
피해자 가족은 9일 국회 국민동의청원 게시판에 가해자를 향한 엄벌과 미성년자 형사처벌 강화를 촉구하고 나섰다.
피해자 가족은 ‘미성년자 형사처벌 강화 촉구에 관한 청원’이라는 제목의 글을 통해 “가해자가 미성년자라는 이유만으로 형벌이 대폭 감경된다면 이는 피해자와 가족들에게 또 다른 폭력”이라며 “촉법소년 및 미성년자 강력 범죄에 대해 실효성 있는 강력한 처벌이 필요하다”라고 호소했다.
현행법상 만 14세 이상 17세 이하 미성년자는 형사처벌 대상이지만, 소년법에 따라 사형이나 무기징역 선고가 불가능하다. 유기징역 또한 최대 15년으로 제한된다. 이에 피해자 가족은 “가해자는 15년 후에 나와도 고작 30대”라며 법 제도의 한계를 지적했다.
