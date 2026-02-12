선로에 왜? 부천 중동역서 20대男 전동차에 치여 숨져

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 12일 22시 51분

글자크기 설정

기사와 관련 없는 참고 사진. 게티이미지뱅크
기사와 관련 없는 참고 사진. 게티이미지뱅크
서울지하철 1호선 중동역에서 20대로 추정되는 남성이 전동차에 치여 숨졌다.

12일 한국철도공사(코레일) 등에 따르면 이날 오후 8시 57분경 중동역 선로에서 한 남성이 전동차에 치였다. 이 사고로 남성은 현장에서 사망했다.

사고 여파로 해당 열차에 타고 있던 승객 560여 명은 하차한 뒤 후속 열차로 환승했다.

경찰은 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스