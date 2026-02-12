아내 살해후 자수한 50대…현장엔 아내 유서와 약봉지

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 12일 12시 03분

글자크기 설정

게티이미지뱅크
게티이미지뱅크
경기 안산시 단원구 한 아파트에서 50대 남성이 아내를 살해한 뒤 경찰에 자수했다.

안산단원경찰서는 12일 50대 A 씨를 살인 혐의로 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A 씨는 이날 오전 12시경 경기 안산시 단원구 자신의 집에서 아내 B 씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.

그는 이날 오전 8시경 경찰에 “아내가 아파서 범행을 저질렀다”는 취지로 자수했다.

현장에서는 사망한 B 씨가 쓴 것으로 보이는 유서와 약봉지 등이 발견된 것으로 전해졌다.

경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

#경기#안산#단원구#긴급체포#유서#약봉지
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스