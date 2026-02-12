본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
아내 살해후 자수한 50대…현장엔 아내 유서와 약봉지
동아일보
업데이트
2026-02-12 12:38
2026년 2월 12일 12시 38분
입력
2026-02-12 12:03
2026년 2월 12일 12시 03분
최재호 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260212/133352583/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
게티이미지뱅크
경기 안산시 단원구 한 아파트에서 50대 남성이 아내를 살해한 뒤 경찰에 자수했다.
안산단원경찰서는 12일 50대 A 씨를 살인 혐의로 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A 씨는 이날 오전 12시경 경기 안산시 단원구 자신의 집에서 아내 B 씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.
그는 이날 오전 8시경 경찰에 “아내가 아파서 범행을 저질렀다”는 취지로 자수했다.
현장에서는 사망한 B 씨가 쓴 것으로 보이는 유서와 약봉지 등이 발견된 것으로 전해졌다.
경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.
#경기
#안산
#단원구
#긴급체포
#유서
#약봉지
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
장동혁, 오늘 靑오찬 전격 불참…‘법사위 단독처리’ 등 항의
2
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
3
日홋카이도 해수욕장서 모래 파묻힌 한국인 시신 발견
4
“김건희 입니다…죄 많은 저에게도 사랑 주시는 분들” 옥중편지
5
요요 없는 체중 감량의 조건… “덜 먹고 ‘○○ 운동’ 해야”[바디플랜]
6
모텔 남성 연쇄살해 혐의 20대女 “사망할 줄 몰랐다”
7
조희대 “재판소원 국민에 엄청난 피해”…與 강행처리에 반기
8
평택 아파트 공동현관 앞 주차 빌런…“소방도로에 상습 주차”
9
캐나다 총기난사범, 18세 트랜스젠더 여성…“가족 살해 후 학교로”
10
LG家 상속소송, 구광모 승소…故구본무 아내·딸 청구 기각
1
장동혁, 오늘 靑오찬 전격 불참…‘법사위 단독처리’ 등 항의
2
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
3
조희대 “재판소원 국민에 엄청난 피해”…與 강행처리에 반기
4
鄭, 김어준 업고 합당 패착… 張, 고성국·전한길 입김에 ‘절윤’ 외면
5
[사설]손바닥 뒤집듯 하는 張, 자기 中心이라는 게 있나
6
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
7
‘李대통령 지지’ 이원종도 떨어졌다…콘진원장 후보 5명 전원탈락
8
[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”
9
“김건희 입니다…죄 많은 저에게도 사랑 주시는 분들” 옥중편지
10
李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
장동혁, 오늘 靑오찬 전격 불참…‘법사위 단독처리’ 등 항의
2
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
3
日홋카이도 해수욕장서 모래 파묻힌 한국인 시신 발견
4
“김건희 입니다…죄 많은 저에게도 사랑 주시는 분들” 옥중편지
5
요요 없는 체중 감량의 조건… “덜 먹고 ‘○○ 운동’ 해야”[바디플랜]
6
모텔 남성 연쇄살해 혐의 20대女 “사망할 줄 몰랐다”
7
조희대 “재판소원 국민에 엄청난 피해”…與 강행처리에 반기
8
평택 아파트 공동현관 앞 주차 빌런…“소방도로에 상습 주차”
9
캐나다 총기난사범, 18세 트랜스젠더 여성…“가족 살해 후 학교로”
10
LG家 상속소송, 구광모 승소…故구본무 아내·딸 청구 기각
1
장동혁, 오늘 靑오찬 전격 불참…‘법사위 단독처리’ 등 항의
2
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
3
조희대 “재판소원 국민에 엄청난 피해”…與 강행처리에 반기
4
鄭, 김어준 업고 합당 패착… 張, 고성국·전한길 입김에 ‘절윤’ 외면
5
[사설]손바닥 뒤집듯 하는 張, 자기 中心이라는 게 있나
6
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
7
‘李대통령 지지’ 이원종도 떨어졌다…콘진원장 후보 5명 전원탈락
8
[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”
9
“김건희 입니다…죄 많은 저에게도 사랑 주시는 분들” 옥중편지
10
李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[속보]민희진, 하이브서 255억 받는다…‘풋옵션 소송’ 1심 승소
대법 “SK하이닉스 성과급은 임금 아냐”…삼성전자와 판단 갈린 이유는
“20초 양치했더니 당뇨·간질환 경고”…내 입냄새 분석하는 ‘AI 칫솔’
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0