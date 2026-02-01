서울시청 지하 공간 화려한 갤러리로 탈바꿈

  • 동아일보

5일 서울 중구 서울시청 지하 1층에 새로 문을 연 ‘서울갤러리’를 시민들이 둘러보고 있다. 시청 지하 1·2층에 조성된 이 갤러리는 미디어 기술을 활용한 도시 전시 공간과 시민 휴식 공간 등으로 구성됐다.

#서울시청#서울갤러리#미디어기술#도시전시#시민휴식
김재명 기자 base@donga.com
