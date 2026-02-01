본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
서울시청 지하 공간 화려한 갤러리로 탈바꿈
동아일보
입력
2026-02-06 04:30
2026년 2월 6일 04시 30분
김재명 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260206/133308025/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
5일 서울 중구 서울시청 지하 1층에 새로 문을 연 ‘서울갤러리’를 시민들이 둘러보고 있다. 시청 지하 1·2층에 조성된 이 갤러리는 미디어 기술을 활용한 도시 전시 공간과 시민 휴식 공간 등으로 구성됐다.
#서울시청
#서울갤러리
#미디어기술
#도시전시
#시민휴식
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
박찬대 “시장합니다! 밥주세요!” 발언에 李대통령 웃음
3
‘1억개의 별’ 日 스타작가도 반한 한국 남자…“이 사람 누구입니까?”
4
[단독]與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”
5
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
6
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
7
트럼프도 몰랐던 조지아 구금 사태…‘反이민’ 스티븐 밀러가 주도
8
희토류가 아팠던 트럼프…동맹 끌어모아 對中 ‘광물 방패’ 구축
9
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
10
“보완수사권, 예외도 못 줘” 민주, 李대통령 요구 거부
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
9
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
10
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
2
박찬대 “시장합니다! 밥주세요!” 발언에 李대통령 웃음
3
‘1억개의 별’ 日 스타작가도 반한 한국 남자…“이 사람 누구입니까?”
4
[단독]與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”
5
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
6
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
7
트럼프도 몰랐던 조지아 구금 사태…‘反이민’ 스티븐 밀러가 주도
8
희토류가 아팠던 트럼프…동맹 끌어모아 對中 ‘광물 방패’ 구축
9
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
10
“보완수사권, 예외도 못 줘” 민주, 李대통령 요구 거부
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
9
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
10
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
李 “똘똘한 한채? 주거용 아니면 안하는게 이익될 것”
전쟁 지친 우크라 국민, 40%가 “돈바스 주고 끝내자”
“평창이 내게 그러했듯, 밀라노도 특별할 거예요”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0