자율방범대 봉사 50대, 장기기증으로 5명에 새 생명

주변 이웃을 위해 꾸준히 봉사 활동을 해 온 50대가 집에서 의식을 잃고 쓰러진 뒤 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사장기기증으로 5명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난달 9일 고려대학교안암병원에서 정강덕 씨(53)가 뇌사장기기증으로 5명의 생명을 살리고 떠났다고 3일 밝혔다.
지난해 12월 26일 정 씨가 출근하지 않는 것을 이상하게 여긴 직장 동료가 가족에게 연락해 경찰에 신고했고 정 씨는 집에서 쓰러진 채 발견됐다. 이후 급히 병원으로 옮겨졌지만 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 되고 말았다.
정 씨는 평소 가족들과 연명치료 중단 관련 이야기를 하면서 장기기증을 할 수 있다면 누군가를 살리는 것도 좋겠다고 말했다고 한다.
가족들은 영혼은 하늘로 떠나더라도 생명을 살리는 것은 좋은 일이라며 기증을 결심했고, 정 씨는 뇌사장기기증으로 심장, 간장, 신장(양측), 안구(양측)를 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다.
전라남도 영광에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 정 씨는 밝고 활발한 성격으로 주변 사람들을 잘 챙기는 자상한 사람이었다. 학교를 졸업하고 아크릴 일을 배워 20년 넘게 대형 할인점 및 매장 등의 디스플레이에 활용되는 소품 제작 일을 해왔다.
그는 주말이면 조기축구회에 나가 운동하는 걸 즐기고, 사람들과 어울리기를 좋아하는 사교적인 성격이었다. 또 주변 사람들을 챙기길 좋아했고, 주변 이웃을 위해 시간을 내 자율방범대 봉사도 꾸준히 참여했다.
정 씨의 누나 정수진 씨는 “강덕아. 너 없는 세상을 어떻게 살아야 할지 모르겠어. 그래도 장기기증으로 여러 사람의 생명을 살리고 떠났으니, 누군가의 몸속에서라도 살아 숨 쉰다고 생각할게. 이제 볼 수는 없지만 어딘가 잘 지내고 있어. 벌써 보고 싶다. 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0