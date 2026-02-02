“의사 꼬시려 화장했냐”…‘직원 외모 지적’ 교육공무원 감봉 ‘정당’

직원에게 업무와 관련되지 않은 외모 관련 발언을 하는 것은 비인격적 모독에 해당한다는 법원의 판단이 나왔다.
법원은 극심한 정신적 스트레스를 호소하는 피해자의 상황 등을 고려할 때 해당 발언을 한 교육공무원에 대한 감봉 처분은 정당하다고 봤다.
광주지법 제1행정부(재판장 김정중)는 교육공무원 A 씨가 광주시교육청을 상대로 제기한 ‘감봉처분 취소 소송’을 기각했다고 2일 밝혔다.
시교육청은 학교 내 부하직원을 상대로 인격모독, 비인격적 발언 등을 한 A 씨의 부당행위에 대해 지난 2024년 감봉 1개월 처분을 내렸다.
A 씨는 같은 소속인 공무원에게 “의사 꼬시려고 화장했냐”, “교장 선생님 만난다고 화장했냐”, “공감 능력 없으니까 연수원 교육에서 공감 능력 교육 좀 알아보라”는 등의 발언을 했다.
A 씨는 “일부 발언은 농담으로, 피해자가 정신적 고통을 받았다고 볼 수 없다”고 주장했으나 인사위원회와 법원은 받아들이지 않았다.
재판부는 “원고의 발언은 피해자의 외모를 직접 지적하는 내용으로 상대방에게 모욕감을 일으킬 내용”이라며 “해당 발언은 모두 상급자가 하급자에게 업무 과정에서 할 수 있는 정당한 지적이라고 볼 수 없고, 원고와 피해자의 나이, 경력, 직위 등 차이를 고려할 때 비인격적 언행 또는 모욕적 언행으로 부당행위에 해당한다”고 판시했다.
이어 “이 사건으로 피해자는 스트레스반응 적응장애, 불안과 우울 등 진단을 받는 등 상당한 정신적 고통을 받았다”며 “상급자가 우월적 지위를 이용해 하급자에 대해 정신적 고통을 주는 행위는 상대방의 정신적·신체적 건강을 심각하게 해칠 수 있을 뿐만 아니라 조직 내 인화를 저해하고 협업을 어렵게 해 업무 수행에 큰 지장을 초래할 수 있어 비위 정도를 가볍게 볼 수 없다”고 강조했다.
