서울공예박물관 ‘금기숙 기증전’

  • 동아일보

글자크기 설정


서울 종로구 안국동 서울공예박물관에서 열린 금기숙 작가의 기증특별전 ‘Dancing, Dreaming, Enlightening(꿈꾸고, 춤추며, 깨닫는)’에서 관람객이 작품을 살펴보고 있다. 국내에 ‘패션아트(Fashion Art)’ 개념을 정립한 금 작가의 이번 전시는 3월 15일까지 열린다.

#서울공예박물관#금기숙
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스