청정 신안에서 나는 명품 시금치-천일염 맛보세요

[남도&情] 신안 섬초
깨끗한 바다와 갯벌에서 나온 천일염과 새우젓, 남도의 진한 맛을 대표하는 홍어, 섬 환경에서 자란 시금치까지. 전남 신안군의 특산물은 단순한 지역 농수산물이 아니다. 1004개 섬이 빚어낸 청정 해양환경과 갯벌, 오랜 전통의 생산 방식이 더해져 신안만의 고유한 맛과 품질을 만들어 내고 있다.
겨울 특산품인 섬초는 신안에서 재배되는 시금치다. 신안 섬초가 특별한 이유는 바닷바람을 맞고 자라기 때문이다. 바닷바람 속 염분과 미네랄이 생육에 영향을 미쳐 잎과 줄기가 단단하고 식감이 좋다. 추운 환경에서 자라 당도가 높고 단맛이 강하며 시금치 특유의 풋내도 적다. 일반 시금치보다 잎이 두툼하고 아삭해 데쳐도 쉽게 무르지 않는다.
섬초를 비롯한 신안 농수산물은 신안군 직영 온라인 쇼핑몰인 ‘신안1004몰’에서 구입할 수 있다.
2021년 개장한 신안1004몰은 김, 천일염, 섬초, 홍어, 유기농 쌀 등 신안 청정 농수산물 1500여 종을 판매하는 지역 대표 온라인 플랫폼이다. 신안1004몰은 설 명절을 맞아 2월 10일까지 특별 기획전을 연다. 입점 상품을 대상으로 10∼30% 할인 쿠폰을 차등 제공하며 회원 1인당 최대 3장까지 사용할 수 있고 쿠폰 한도는 3만 원이다.
올해 처음 도입된 인공지능(AI) 상품 검색·추천 기능을 통해 소비자가 원하는 제품을 더욱 빠르고 정확하게 찾을 수 있다.
정승호 기자 shjung@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0