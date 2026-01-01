세종, 내달 2일부터 문화누리카드 발급

홈페이지-주민센터서 신규 신청
세종시는 다음 달 2일부터 소외계층의 문화 격차 해소를 위한 ‘2026년도 문화누리카드’ 발급을 시작한다고 28일 밝혔다.
작년 3만원 이상 썼으면 자동 충전
문화누리카드는 6세 이상 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 문화예술·체육·관광 분야 이용을 지원하는 제도다. 올해 세종시 예산에 따른 수혜 대상자는 9300여 명이며 1인당 연 15만 원이 기본으로 지원된다.
시는 올해부터 소득 공백으로 문화 향유에 더 큰 어려움을 겪는 청소년기(2008∼2013년생)와 준고령기(1962∼1966년생)를 대상으로 1만 원을 추가 지원한다. 이와 함께 전년도 문화누리카드 이용 금액이 3만 원 이상이면 별도의 신청 절차 없이 올해 지원금이 자동으로 재충전되도록 해 실사용자를 위한 편의를 높였다.
신규 및 발급 대상자는 문화누리카드 누리집 또는 세종시 내 24개 읍면동 주민센터를 방문하면 발급받을 수 있다.
문화누리카드는 세종시 관내 등록돼 있는 총 234개의 가맹점과 전국 가맹점에서 사용할 수 있다. 공연과 음악, 영화, 여행, 스포츠 등 다양한 문화예술·체육·관광 분야에서 온·오프라인으로 이용할 수 있다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
