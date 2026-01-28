‘내 일자리는…’ 새해 첫 공공기관 채용박람회

27일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 ‘2026년 공공기관 채용정보박람회’에서 구직자들이 채용 정보 게시판을 살펴보고 있다. 재정경제부가 주최하고 한국조세재정연구원이 주관한 이번 박람회는 29일까지 사흘간 열리며, 150여 개 공공기관이 참여해 채용 상담과 설명회를 진행한다.

이한결 기자 always@donga.com
