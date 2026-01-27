“마시멜로도 2배 넘게 올랐다”…두쫀쿠 열풍에 치솟는 원가 압박

피스타치오·코코아·마시멜로 줄줄이 인상…디저트 업계 원재료 부담↑
“두쫀쿠 안 만드는데”…원재료 가격 급등에 두쫀쿠 비취급 업장도 직격탄
‘두쫀쿠’(두바이 쫀득 쿠키) 열풍이 확산되면서 해당 메뉴를 취급하지 않는 제과·제빵업체와 자영업자들까지 원재료 가격 인상 부담을 떠안고 있다. 피스타치오에 이어 코코아와 마시멜로 가격까지 줄줄이 오르며 디저트 업계 전반의 원가 압박이 커지는 모습이다.
피스타치오·코코아·마시멜로 “안 오르는 게 없네”
27일 업계에 따르면 두쫀쿠 열풍으로 관련 원재료 가격이 전반적으로 급등하고 있다. 두쫀쿠는 두바이 초콜릿의 주재료인 카다이프와 피스타치오 크림으로 속을 채운 뒤, 코코아 가루를 섞은 마시멜로로 감싼 디저트로 지난해 말부터 선풍적인 인기를 끌고 있다.
두쫀쿠 핵심 재료로 꼽히는 피스타치오 가격은 이미 급등세를 보이고 있다. 지난해 1월 기준 톤당 약 1500만 원 수준이었던 피스타치오 수입 단가는 올해 1월 기준 2800만 원으로 약 84% 치솟았다. 두쫀쿠 유행 이후 수요가 급증한 데다 글로벌 작황 부진과 환율 영향까지 겹친 영향이다.
원재료 가격 인상은 주 재료인 피스타치오에 그치지 않고 있다. 쿠키 반죽과 토핑에 쓰이는 코코아 가격도 빠르게 오르고 있다. 농식품수출정보(KATI)에 따르면 설탕 등 감미료를 첨가하지 않은 코코아 파우더의 수입 단가는 지난해 1월 ㎏당 6.71달러에서 12월 10.42달러로 약 55% 급등했다.
이 같은 상황에 자영업자들의 부담도 커지고 있다. 베이커리 카페를 운영 중인 한 자영업자는 최근 한 온라인 커뮤니티에서 “지난해 말까지만 해도 3만 원대 후반이던 발로나 코코아 가격이 최근에는 6만 원까지 올랐다”며 “일부 제품은 품절로 아예 구입이 어려운 상황”이라고 토로했다. 또 다른 자영업자도 “1㎏ 기준 2만 원 수준이던 마시멜로 가격이 최근 5만 원대까지 치솟았다”고 전했다.
제빵업계 원가 압박에…“빨리 유행 끝났으면”
상황이 이렇자 두쫀쿠를 취급하지 않는 자영업자들까지도 원재료 수급에 어려움을 겪고 있다. 휘낭시에 전문점을 운영 중인 A 씨는 “화이트코팅초코, 코코아파우더는 물론 데코레이션으로 사용하던 피스타치오 분태, 헤이즐넛도 사기 힘들어질 것 같다”고 토로했다.
또 다른 자영업자 B 씨는 “솔직한 마음으로 카스테라나 탕후루처럼 빨리 유행이 식었으면 하는 마음”이라면서 “원재료 가격이 몇 배씩 오르고 품절이라 재료 수급이 힘든 상황이라 두쫀쿠 유행이 반갑지 않다”고 전했다.
업계에서도 두쫀쿠 열풍이 장기화될 경우 특정 디저트 원재료에 수요가 집중되면서 원재료 시장 전반의 가격 불안이 커질 수 있다고 보고 있다. 이로 인해 제과·제빵업계 전반의 비용 부담이 확대될 수 있다는 우려도 제기된다.
한 업계 관계자는 “제빵에 필수적으로 쓰이는 원재료 가격 인상이 누적될 경우 결국 제품 전반의 가격 인상으로 이어져 소비자 물가 부담을 키울 수 있다”고 말했다.
댓글 0