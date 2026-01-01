예년보다 일찍… 고로쇠 수액 채취 시작

26일 전남 장성군 백암산 기슭의 눈 덮인 계곡에서 가인마을 주민들이 고로쇠나무의 수액을 채취하고 있다. 과거 고로쇠 수액은 통상 3월경 본격적으로 채취했으나 최근엔 기후변화에 따라 그 시기가 1월 중하순으로 앞당겨졌다.

#장성군#백암산#고로쇠나무#수액채취#기후변화
장성=박영철 기자 skyblue@donga.com
